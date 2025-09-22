ספריית חברות
Ant Group
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Ant Group מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in China ב-Ant Group מגיעה ל-CN¥638K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ant Group. עדכון אחרון: 9/22/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
סה״כ לשנה
CN¥638K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
בונוס
CN¥150K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ant Group?

CN¥1.15M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Ant Group in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥881,043. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ant Group עבור תפקיד מדען נתונים in China הוא CN¥590,640.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ant Group

חברות קשורות

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים