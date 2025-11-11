פיצוי מהנדס תוכנה לייצור in United States ב-Ansys נע בין $124K ל-year עבור P2 לבין $139K ל-year עבור P3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$150K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)