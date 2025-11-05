פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Ansys נע בין $137K ל-year עבור P2 לבין $156K ל-year עבור P3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$154K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)