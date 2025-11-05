פיצוי מהנדס תוכנה in Pittsburgh Area ב-Ansys נע בין $86K ל-year עבור P1 לבין $140K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Pittsburgh Area מגיעה ל-$129K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)