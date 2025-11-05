Ansys מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Ansys נע בין ₹2.09M ל-year עבור P1 לבין ₹4.61M ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹4.84M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 Software Engineer 1 ( רמת כניסה ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K צפה 4 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 33 % שנה 1 33 % שנה 2 33 % שנה 3 סוג מניות RSU בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Ansys ?

