חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ansys in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €67,541. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.