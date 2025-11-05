Ansys מהנדס מכונות שכר בPittsburgh Area

פיצוי מהנדס מכונות in Pittsburgh Area ב-Ansys נע בין $91K ל-year לבין $163K. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Pittsburgh Area מגיעה ל-$100K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansys. עדכון אחרון: 11/5/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $109K $101K $1.7K $6.4K P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 4 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 33 % שנה 1 33 % שנה 2 33 % שנה 3 סוג מניות RSU בAnsys, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Ansys ?

