Ansira מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-Ansira נע בין $61.5K לבין $89.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ansira. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $69.8K - $81K United States טווח שכיח טווח אפשרי $61.5K $69.8K $81K $89.3K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב Ansira כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Ansira ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.