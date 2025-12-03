ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in Mexico ב-Anon נע בין MX$1.94M לבין MX$2.83M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Anon. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$119K - $136K
Mexico
טווח שכיח
טווח אפשרי
$104K$119K$136K$151K
טווח שכיח
טווח אפשרי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Anon in Mexico עומדת על תגמול כולל שנתי של MX$2,831,220. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anon עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Mexico הוא MX$1,943,465.

משאבים נוספים

