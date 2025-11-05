ספריית חברות
Anon
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • United Kingdom

Anon מהנדס תוכנה שכר בUnited Kingdom

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United Kingdom ב-Anon מגיעה ל-£82.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Anon. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£82.4K
דרגה
3
משכורת בסיס
£82.4K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Anon in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £92,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anon עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United Kingdom הוא £82,440.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Anon

חברות קשורות

  • Airbnb
  • Uber
  • Google
  • Stripe
  • Coinbase
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים