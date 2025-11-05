ספריית חברות
Anheuser-Busch InBev מנהל הנדסת תוכנה שכר בNew York City Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in New York City Area ב-Anheuser-Busch InBev מגיעה ל-$410K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Anheuser-Busch InBev. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
סה״כ לשנה
$410K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$245K
Stock (/yr)
$55K
בונוס
$110K
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Anheuser-Busch InBev?
הגשות שכר אחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתונים

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Anheuser-Busch InBev in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $1,070,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anheuser-Busch InBev עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in New York City Area הוא $410,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים