Anheuser-Busch InBev
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • India

Anheuser-Busch InBev מהנדס תוכנה שכר בIndia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Anheuser-Busch InBev מגיעה ל-₹3.11M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Anheuser-Busch InBev. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹3.11M
דרגה
6
משכורת בסיס
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Anheuser-Busch InBev in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,227,909. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anheuser-Busch InBev עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹2,619,712.

