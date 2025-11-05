ספריית חברות
Angi
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Denver And Boulder Area

Angi מהנדס תוכנה שכר בGreater Denver And Boulder Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Denver And Boulder Area ב-Angi נע בין $143K ל-year עבור L1 לבין $252K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Denver And Boulder Area מגיעה ל-$183K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Angi. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Software Engineer 1(רמת כניסה)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAngi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Angi in Greater Denver And Boulder Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $252,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Angi עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Denver And Boulder Area הוא $173,000.

משאבים נוספים