פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Denver And Boulder Area ב-Angi נע בין $143K ל-year עבור L1 לבין $252K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Denver And Boulder Area מגיעה ל-$183K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Angi. עדכון אחרון: 11/5/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 Software Engineer 1 ( רמת כניסה ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K צפה 2 רמות נוספות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בAngi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Angi ?

