Angi
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Chicago Area

Angi מהנדס תוכנה שכר בGreater Chicago Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area ב-Angi נע בין $167K ל-year עבור L2 לבין $186K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Angi. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Software Engineer 1(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
Senior Software Engineer 1
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAngi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Angi in Greater Chicago Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $220,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Angi עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area הוא $165,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Angi

