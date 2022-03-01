ספריית חברות
Angi
Angi משכורות

המשכורת של Angi נעה בין $49,750 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $280,812 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Angi. עודכן לאחרונה: 8/29/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $195K
מנהל הנדסת תוכנה
L3 $274K
L4 $281K

מדען נתונים
Median $207K
מעצב מוצר
Median $138K
גיוס
Median $130K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$112K
אנליסט עסקי
$167K
אנליסט פיננסי
$169K
משאבי אנוש
$130K
שיווק
$78.6K
מכירות
$49.8K
חוקר UX
$184K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAngi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Angi is מנהל הנדסת תוכנה at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

