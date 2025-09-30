ספריית חברות
Angel One
  • Mumbai Metropolitan Region

Angel One מהנדס תוכנה שכר בMumbai Metropolitan Region

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Mumbai Metropolitan Region ב-Angel One מגיעה ל-₹2.38M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Angel One. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹2.38M
דרגה
SDE 1
משכורת בסיס
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹198K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Angel One?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

Nejlépe placený platový balíček pro pozici מהנדס תוכנה ve společnosti Angel One in Mumbai Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹3,199,029. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Angel One pro pozici מהנדס תוכנה in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,282,121.

משרות מובילות

משאבים נוספים