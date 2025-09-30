ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Bengaluru ב-Angel One מגיעה ל-₹6.8M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Angel One. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹6.8M
דרגה
T3
משכורת בסיס
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹728K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Angel One?

₹13.95M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Angel One in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹10,858,660. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Angel One עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Bengaluru הוא ₹7,216,618.

