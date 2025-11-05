ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in Greater Seattle Area ב-Andrews Cooper מגיעה ל-$138K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Andrews Cooper. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
סה״כ לשנה
$138K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$133K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Andrews Cooper in Greater Seattle Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $157,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Andrews Cooper עבור תפקיד מהנדס מכונות in Greater Seattle Area הוא $137,000.

