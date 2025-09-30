ספריית חברות
Anaplan
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater London Area

Anaplan מהנדס תוכנה שכר בGreater London Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Anaplan נע בין £69.2K ל-year עבור P2 לבין £121K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater London Area מגיעה ל-£91K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Anaplan. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
(רמת כניסה)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
£121K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAnaplan, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa מהנדס תוכנה katika Anaplan in Greater London Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa £152,321. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Anaplan kwa jukumu la מהנדס תוכנה in Greater London Area ni £81,477.

