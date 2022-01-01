ספריית חברות
Anaplan
Anaplan משכורות

המשכורת של Anaplan נעה בין $73,630 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $346,725 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Anaplan. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

ארכיטקט פתרונות
Median $168K
מנהל מוצר
Median $132K

משאבי אנוש
Median $344K
מכירות
Median $250K
אנליסט עסקי
$262K
שירות לקוחות
$98.5K
הצלחת לקוחות
$281K
מדען נתונים
$116K
טכנולוג מידע (IT)
$138K
תפעול שיווק
$89.2K
מעצב מוצר
$270K
מנהל פרויקט
$154K
גיוס
$73.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$347K
מנהל תוכנית טכנית
$239K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAnaplan, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Anaplan הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $346,725. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anaplan הוא $156,545.

משאבים נוספים