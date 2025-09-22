פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Ampere Computing נע בין $170K ל-year עבור L6 לבין $275K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$198K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ampere Computing. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
