פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Ampere Computing נע בין $170K ל-year עבור L6 לבין $275K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$198K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ampere Computing. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
(רמת כניסה)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

מה הן דרגות הקריירה ב Ampere Computing?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ampere Computing in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $365,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ampere Computing עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $204,000.

