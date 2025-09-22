פיצוי מהנדס חומרה in United States ב-Ampere Computing נע בין $189K ל-year עבור L6 לבין $364K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$196K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ampere Computing. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
