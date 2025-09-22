ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

Ampere Computing מהנדס חומרה שכר

פיצוי מהנדס חומרה in United States ב-Ampere Computing נע בין $189K ל-year עבור L6 לבין $364K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$196K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ampere Computing. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Ampere Computing in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $363,667. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ampere Computing עבור תפקיד מהנדס חומרה in United States הוא $204,700.

