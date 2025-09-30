ספריית חברות
Amgen
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Amgen מהנדס תוכנה שכר בTampa-St. Pete (Sarasota) Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ב-Amgen נע בין $108K ל-year עבור L3 לבין $152K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area מגיעה ל-$129K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
(רמת כניסה)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

34%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $153,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Amgen עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area הוא $125,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים