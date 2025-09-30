פיצוי מהנדס תוכנה in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ב-Amgen נע בין $108K ל-year עבור L3 לבין $152K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area מגיעה ל-$129K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
0%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
34%
שנה 4
בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)
34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)
