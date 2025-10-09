פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Amgen נע בין $206K ל-year עבור L5 לבין $254K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$212K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 10/9/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
34%
שנה 4
בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)
34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה