ספריית חברות
Amgen
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • San Francisco Bay Area

Amgen מהנדס תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Amgen נע בין $206K ל-year עבור L5 לבין $254K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$212K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 10/9/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

34%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

