עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Los Angeles Area

Amgen מהנדס תוכנה שכר בGreater Los Angeles Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Los Angeles Area ב-Amgen נע בין $115K ל-year עבור L3 לבין $275K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$210K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
(רמת כניסה)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

34%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

