ספריית חברות
Amgen
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל תוכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית

  • San Francisco Bay Area

Amgen מנהל תוכנית שכר בSan Francisco Bay Area

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 9/30/2025

אנחנו צריכים רק 4 עוד מנהל תוכנית דיווחים ב Amgen כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

34%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל תוכנית מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

Amgen in San Francisco Bay Area میں מנהל תוכנית کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $150,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Amgen میں מנהל תוכנית کردار in San Francisco Bay Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $120,000 ہے۔

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Amgen

חברות קשורות

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים