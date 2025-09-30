ספריית חברות
Amgen
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Los Angeles Area

Amgen מדען נתונים שכר בGreater Los Angeles Area

פיצוי מדען נתונים in Greater Los Angeles Area ב-Amgen נע בין $96.7K ל-year עבור L3 לבין $218K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$139K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
הוסף תגמול

הגשות שכר אחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

34%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)



שאלות נפוצות

Amgen in Greater Los Angeles Area میں מדען נתונים کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $218,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Amgen میں מדען נתונים کردار in Greater Los Angeles Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $143,000 ہے۔

