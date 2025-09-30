פיצוי מדען נתונים in Greater Los Angeles Area ב-Amgen נע בין $96.7K ל-year עבור L3 לבין $218K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$139K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Amgen. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
0%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
34%
שנה 4
בAmgen, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)
34% בוקע ב 4th-שנה (34.00% שנתי)