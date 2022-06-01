ספריית חברות
Ameritas
Ameritas משכורות

המשכורת החציונית של Ameritas היא $117,410 עבור מעצב מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ameritas. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מעצב מוצר
$117K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ameritas הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $117,410. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ameritas הוא $117,410.

