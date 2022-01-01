ספריית חברות
American Tower


American Tower משכורות

המשכורת של American Tower נעה בין $34,053 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $222,408 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של American Tower. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

מהנדס חומרה
$106K
מנהל פרויקט
$34.1K
מהנדס תוכנה
$199K

מנהל הנדסת תוכנה
$222K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAmerican Tower, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-American Tower הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $222,408. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-American Tower הוא $152,263.

