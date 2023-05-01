ספריית חברות
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing משכורות

המשכורת של American Axle & Manufacturing נעה בין $15,075 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $183,600 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה.

$160K

מהנדס מכונות
Median $91.7K
מדען נתונים
$15.1K
מעצב מוצר
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל הנדסת תוכנה
$184K
שאלות נפוצות

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez American Axle & Manufacturing est מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $183,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez American Axle & Manufacturing est de $100,640.

