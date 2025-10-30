ספריית חברות
American Airlines
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • טכנולוג מידע

  • כל שכר טכנולוג מידע

American Airlines טכנולוג מידע שכר

פיצוי טכנולוג מידע ב-American Airlines מגיע ל-$123K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית מגיעה ל-$116K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של American Airlines. עדכון אחרון: 10/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום
מה הן דרגות הקריירה ב American Airlines?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-American Airlines עומדת על תגמול כולל שנתי של $130,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-American Airlines עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא $116,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור American Airlines

