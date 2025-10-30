פיצוי אנליסט פיננסי in United States ב-American Airlines נע בין $70K ל-year לבין $130K. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$96K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של American Airlines. עדכון אחרון: 10/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$114K
$111K
$0
$3.2K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***