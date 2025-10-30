ספריית חברות
American Airlines
American Airlines אנליסט פיננסי שכר

פיצוי אנליסט פיננסי in United States ב-American Airlines נע בין $70K ל-year לבין $130K. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$96K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של American Airlines. עדכון אחרון: 10/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
Associate Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Financial Analyst
$114K
$111K
$0
$3.2K
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב American Airlines?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-American Airlines in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $129,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-American Airlines עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $110,000.

