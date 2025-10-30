American Airlines מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in United States ב-American Airlines נע בין $100K ל-year עבור L3 לבין $127K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של American Airlines. עדכון אחרון: 10/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L2 Associate Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- L3 Data Scientist $100K $99K $0 $1.3K L4 Senior Data Scientist $127K $127K $0 $250 L5 Technical Lead $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 1 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס

