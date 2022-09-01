מדריך חברות
Amelia
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Amelia משכורות

טווח המשכורת של Amelia נע בין $58,920 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$226,125 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Amelia. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

פיתוח עסקי
$121K
מהנדס תוכנה
$58.9K
מנהל הנדסת תוכנה
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
אדריכל פתרונות
$199K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Amelia הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $226,125. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Amelia הוא $159,800.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Amelia

חברות קשורות

  • Amazon
  • Google
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Microsoft
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים