Amdaris
Amdaris משכורות

המשכורת החציונית של Amdaris היא $26,617 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Amdaris. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $26.6K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

The highest paying role reported at Amdaris is מהנדס תוכנה with a yearly total compensation of $26,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
