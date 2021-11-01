מדריך חברות
Ambarella
Ambarella משכורות

טווח המשכורת של Ambarella נע בין $54,354 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$305,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ambarella. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

מהנדס חומרה
Median $255K

מהנדס ASIC

מהנדס תוכנה
Median $54.4K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $305K

אנליסט עסקי
$235K
שיווק
$231K
אדריכל פתרונות
$251K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ambarella הוא מנהל הנדסת תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $305,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ambarella הוא $243,210.

משאבים אחרים