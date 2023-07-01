ספריית חברות
Altinity
Altinity משכורות

המשכורת החציונית של Altinity היא $200,000 עבור מהנדס תוכנה

$160K

מהנדס תוכנה
Median $200K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Altinity הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $200,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
