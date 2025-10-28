ספריית חברות
Alteryx
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Alteryx מנהל הנדסת תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Alteryx מגיעה ל-$237K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
סה״כ לשנה
$237K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$189K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$48K
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Alteryx in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $418,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alteryx עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $278,300.

