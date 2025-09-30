פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Alteryx נע בין $177K ל-year עבור Software Engineer לבין $256K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$199K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.4%
שנה 3
בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)
