פיצוי מהנדס תוכנה in Prague Metropolitan Area ב-Alteryx מגיע ל-CZK 1.86M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Prague Metropolitan Area מגיעה ל-CZK 2.02M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.4%
שנה 3
בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)
