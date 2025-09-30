ספריית חברות
Alteryx
Alteryx מהנדס תוכנה שכר בPrague Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Prague Metropolitan Area ב-Alteryx מגיע ל-CZK 1.86M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Prague Metropolitan Area מגיעה ל-CZK 2.02M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
(רמת כניסה)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Alteryx in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the מהנדס תוכנה role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,906,989.

