עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Bengaluru

Alteryx מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Alteryx נע בין ₹2.28M ל-year עבור Associate Software Engineer לבין ₹7.04M ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹4.23M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
(רמת כניסה)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
צפה 2 רמות נוספות
₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Alteryx in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹7,876,023. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alteryx עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru הוא ₹3,912,781.

