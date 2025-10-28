פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Alteryx נע בין ₹2.27M ל-year עבור Associate Software Engineer לבין ₹7.01M ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹4.21M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.4%
שנה 3
בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה