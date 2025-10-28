Alteryx מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Alteryx נע בין ₹2.27M ל-year עבור Associate Software Engineer לבין ₹7.01M ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹4.21M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.4 % שנה 3 סוג מניות RSU בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.4 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.40 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Alteryx ?

