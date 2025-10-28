ספריית חברות
Alteryx
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל תוכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית

Alteryx מנהל תוכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית in United States ב-Alteryx נע בין $198K לבין $270K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$212K - $256K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$198K$212K$256K$270K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל תוכנית דיווחים ב Alteryx כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל תוכנית מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית ב-Alteryx in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $269,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alteryx עבור תפקיד מנהל תוכנית in United States הוא $197,625.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Alteryx

חברות קשורות

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים