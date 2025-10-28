Alteryx שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שיווק in United States ב-Alteryx נע בין $320K לבין $454K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע $363K - $431K United States טווח שכיח טווח אפשרי $320K $363K $431K $454K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.4 % שנה 3 סוג מניות RSU בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.4 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.40 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Alteryx ?

