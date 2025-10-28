הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in India ב-Alteryx נע בין ₹2.1M לבין ₹2.99M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025
השכר הכולל הממוצע
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.4%
שנה 3
בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)