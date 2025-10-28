ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in India ב-Alteryx נע בין ₹2.1M לבין ₹2.99M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

₹2.4M - ₹2.81M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.4%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.4% בוקע ב 3rd-שנה (33.40% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור הצלחת לקוח ב-Alteryx in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,991,697. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alteryx עבור תפקיד הצלחת לקוח in India הוא ₹2,096,745.

