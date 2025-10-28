Alteryx שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-Alteryx נע בין $141K לבין $201K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alteryx. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע $160K - $182K United States טווח שכיח טווח אפשרי $141K $160K $182K $201K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד שירות לקוחות דיווחים ב Alteryx כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.4 % שנה 3 סוג מניות RSU בAlteryx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.4 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.40 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Alteryx ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות שירות לקוחות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.