פיצוי מהנדס תוכנה in Italy ב-ALTEN נע בין €27.5K ל-year עבור Software Engineer I לבין €36.6K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Italy מגיעה ל-€30.3K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ALTEN. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
