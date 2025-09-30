פיצוי מהנדס תוכנה in Canada ב-ALTEN נע בין CA$85.6K ל-year עבור Software Engineer I לבין CA$91.5K ל-year עבור Software Engineer II. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$88.4K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ALTEN. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
