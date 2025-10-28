ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה in Italy ב-ALTEN נע בין €26.8K ל-year עבור Software Engineer I לבין €35.7K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Italy מגיעה ל-€29.6K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ALTEN. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב ALTEN?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ALTEN in Italy עומדת על תגמול כולל שנתי של €35,701. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ALTEN עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Italy הוא €29,580.

