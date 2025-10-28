פיצוי מהנדס תוכנה in Italy ב-ALTEN נע בין €26.8K ל-year עבור Software Engineer I לבין €35.7K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Italy מגיעה ל-€29.6K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ALTEN. עדכון אחרון: 10/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
