חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-ALTEN in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $175,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.